Второй за сутки сенатор США пожаловался на отказ в российской визе

Американский сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что ему отказали в выдаче российской визы. Ранее об отказе в выдаче визы для посещения РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США также сообщил сенатор — республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. Однако в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство для получения документов, разрешающих въезд в страну.





«К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы. Учитывая провал по договорам по разоружению и серьезную оппозицию авторитарному режиму [президента России Владимира] Путина внутри страны, это может быть очень опасным моментом для хрупких отношений наших стран», — говорится в заявлении Криса Мерфи, опубликованном на его сайте.





Сенатор подчеркнул, что, несмотря на то, что он критиковал российские власти, он считает важным поддерживать диалог между странами, «особенно в моменты напряженности».





Ранее 27 августа Рон Джонсон, комментируя якобы полученный им отказ в выдаче российской визы, заявил, что это «мелкое оскорбление» не помешает ему выступать за решительный и жесткий ответ на действия российских властей. В пресс-службе российского посольства в Вашингтоне заявили, что сенатор не обращался за визой и подчеркнули, что «безосновательность обвинений сенатора Джонсона в адрес России не оставляет сомнений — он готов не к диалогу, а настроен на конфронтацию».





В июне 2018 года Рон Джонсон в составе делегации американских парламентариев посетил Россию. В Москве они встретились с главой МИД России Сергеем Лавровым и представителями обеих палат российского парламента. По итогам визита Джонсон заявил, что санкции не оказывают на Россию «ужасного экономического эффекта» и выразил обеспокоенность тем, что администрация Белого дома не пытается проанализировать эффективность антироссийских санкций.





Телеканал Fox News сообщил, что оба сенатора не уточнили в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию и получили ли визы другие сенаторы. По информации The Hill, поездка была запланирована на сентябрь 2019 года.