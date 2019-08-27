В России модернизируют 60 аэропортов за шесть лет

В России за шесть лет приведут в соответствие с международными нормами 60 аэропортов, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал во время осмотра нового аэропорта Гагарин под Саратовом.





«На эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», — цитирует президента ТАСС.





Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, который сопровождал Путина в аэропорту Гагарин, рассказал президенту о планах компании строить по одной воздушной гавани ежегодно. «Каждый год мы вводим по одному аэропорту <...> Мы на этом не останавливаемся, двигаемся дальше, Владимир Владимирович, следующий этап — Новый Уренгой, уникальный аэропорт, и Камчатка», — сообщил он. Входящая в «Ренову» управляющая компания «Аэропорты регионов» участвовала в строительстве Гагарина.





«Стройте, стройте, у вас хорошо получается», — сказал Путин, отметив, что аэропорт Гагарин построен «на самом высоком уровне», поскольку связан с именем Юрия Гагарина.





Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что запуск аэропорта Гагарин под Саратовым состоялся благодаря поддержке Владимира Путина, к которому в 2012 году обратились с просьбой поддержать решение о строительстве. Совместный проект России, Саратовской области и частного инвестора в лице управляющей компании «Аэропорты регионов» (входит в «Ренову») реализовали в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».