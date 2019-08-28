Помпео поддержал планы Трампа по восстановлению G8 с участием России

Американская администрация будет работать над тем, чтобы восстановить G8 с участием России. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь Майкл Помпео. По его словам, в этом заинтересован президент США Дональд Трамп и внешнеполитическое ведомство собирается работать в этом направлении.





В ходе интервью госсекретарю был задан вопрос, следует ли пригласить Россию обратно в Группу семи и должен ли быть восстановлен формат G8. «Да, президент [США] так считает», - ответил он.





Помпео также спросили, согласен ли он с этой идеей. «Президент считает, что нам следует это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели», — сказал госсекретарь в интервью Fox News, текст которого распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.





В конце у госсекретаря поинтересовались, была ли на его взгляд Группа семи успешной. «Да, это было абсолютно успешно. Я думаю, что лидеры [G7] теперь понимают позицию Америки по широкому кругу вопросов и они не смогли бы обойтись без личного взаимодействия с американским лидером», — заявил Помпео.





Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что РФ может вновь стать частью группы G7 в будущем и что на следующий саммит в США может быть приглашен российский лидер Владимир Путин. В беседе с журналистами глава Белого дома также отметил, что неоднократно называл «бессмысленным» исключение России из группы. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8.