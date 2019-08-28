Илон Маск опубликовал видео испытаний «Звездного прыгуна»

Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship — аппарата Starhopper («Звездный прыгун»). Тестовый полет состоялся на новом пусковом комплексе в районе Бока-Чика (штат Техас), компания вела прямую трансляцию в своем YouTube-канале. Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter фото и видео испытаний. На кадрах видно, как прототип плавно отрывается от пусковой установки и через 57 секунд плавно садится на стартовую площадку.
Илон Маск не уточнил, какой именно высоты достиг Starhopper, но заявил о подготовке к следующим летным испытаниями прототипа. Изначально планировалось, что аппарат поднимется на высоту 150 метров.
Аппарат Starhopper, по данным издания Space.com, предназначен для испытательных суборбитальных полетов, в ходе которых будут протестированы инженерные решения, необходимые для строительства крупного многоразового космического корабля Starship для полета на Марс и к другим планетам. Прототип изготовлен из легированной стали и внешне больше похож на бочку на четырех подпорках или водокачку, как называет его Илон Маск. Высота аппарата около 18,2 метра, а диаметр около девяти метров.
В 2018 году глава корпорации SpaceX Илон Маск призвал как можно быстрее начать строить города на Луне и Марсе. По мнению предпринимателя, колониальные поселения на спутнике Земли и соседней планете помогут возродить человечество в случае Третьей мировой войны, способной уничтожить технологический прогресс и способствовать наступлению новых «Средних веков». Достижения современности будут забыты и к такому следует готовиться заранее и обеспечить все, что необходимо для возрождения после крупной катастрофы, подчеркнул Маск.