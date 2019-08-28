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Илон Маск опубликовал видео испытаний «Звездного прыгуна»
Новости

Илон Маск опубликовал видео испытаний «Звездного прыгуна»

Компания SpaceX провела второй тестовый запуск прототипа космического корабля Starship, полет продолжался 57 секунд

Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship — аппарата Starhopper («Звездный прыгун»). Тестовый полет состоялся на новом пусковом комплексе в районе Бока-Чика (штат Техас), компания вела прямую трансляцию в своем YouTube-канале. Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter фото и видео испытаний. На кадрах видно, как прототип плавно отрывается от пусковой установки и через 57 секунд плавно садится на стартовую площадку.



Илон Маск не уточнил, какой именно высоты достиг Starhopper, но заявил о подготовке к следующим летным испытаниями прототипа. Изначально планировалось, что аппарат поднимется на высоту 150 метров.



Аппарат Starhopper, по данным издания Space.com, предназначен для испытательных суборбитальных полетов, в ходе которых будут протестированы инженерные решения, необходимые для строительства крупного многоразового космического корабля Starship для полета на Марс и к другим планетам. Прототип изготовлен из легированной стали и внешне больше похож на бочку на четырех подпорках или водокачку, как называет его Илон Маск. Высота аппарата около 18,2 метра, а диаметр около девяти метров.


В 2018 году глава корпорации SpaceX Илон Маск призвал как можно быстрее начать строить города на Луне и Марсе. По мнению предпринимателя, колониальные поселения на спутнике Земли и соседней планете помогут возродить человечество в случае Третьей мировой войны, способной уничтожить технологический прогресс и способствовать наступлению новых «Средних веков». Достижения современности будут забыты и к такому следует готовиться заранее и обеспечить все, что необходимо для возрождения после крупной катастрофы, подчеркнул Маск.


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