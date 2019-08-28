Коломойский рассказал, в каком случае Зеленскому скажут «ауфидерзейн»

Показатель эффективности работы Владимира Зеленского на посту президента Украины следует оценивать по количеству вернувшихся из-за рубежа украинцев. Такое предложение в интервью порталу «Цензор.нет» высказал украинский бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, если численность населения страны не вырастет, то главе государства нужно сказать «ауфидерзейн».
«Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране — это результат независимого анализа. Возвращение людей — это его KPI [коэффициент полезного действия]. Если будет 38 миллионов, значит, нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфидерзейн», — заявил бизнесмен.
Отвечая на вопрос о его месте в команде украинского президента, Коломойский сказал, что не видит себя на государственных должностях, но готов помогать Зеленскому. «Это мировоззренческий вопрос. У нас одинаковые цели и задачи, одинаковое видение, одинаковый KPI. Я себя ни в каких проектах на должностях не вижу, я просто готов помогать — если президент пять лет будет заниматься возвращением украинцев домой», — сказал он.
Коломойский также заявил, что хочет увеличить население страны до 42 миллионов человек без учета жителей Крыма. «Я вижу, чтобы у нас в стране хотя бы на пять-семь миллионов увеличилось население. Чтобы люди вернулись и хотели жить на Украине», — добавил бизнесмен.
Игорь Коломойский — один из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. В России в отношении украинского бизнесмена, которого многие СМИ называют одним из спонсоров «евромайдана» в 2013-2014 годах, по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
В ходе предвыборной кампании на Украине бывший президент страны Петр Порошенко называл Зеленского «марионеткой Коломойского», заявляя, что кампанию актера спонсирует и контролирует уехавший из страны предприниматель. Актер в свою очередь сообщил, что с Коломойским его связывают исключительно деловые отношения, поскольку шоу Зеленского выходило на телеканале, который подконтролен бизнесмену.