Коломойский рассказал, в каком случае Зеленскому скажут «ауфидерзейн»

Показатель эффективности работы Владимира Зеленского на посту президента Украины следует оценивать по количеству вернувшихся из-за рубежа украинцев. Такое предложение в интервью порталу «Цензор.нет» высказал украинский бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, если численность населения страны не вырастет, то главе государства нужно сказать «ауфидерзейн».





«Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране — это результат независимого анализа. Возвращение людей — это его KPI [коэффициент полезного действия]. Если будет 38 миллионов, значит, нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфидерзейн», — заявил бизнесмен.





Отвечая на вопрос о его месте в команде украинского президента, Коломойский сказал, что не видит себя на государственных должностях, но готов помогать Зеленскому. «Это мировоззренческий вопрос. У нас одинаковые цели и задачи, одинаковое видение, одинаковый KPI. Я себя ни в каких проектах на должностях не вижу, я просто готов помогать — если президент пять лет будет заниматься возвращением украинцев домой», — сказал он.





Коломойский также заявил, что хочет увеличить население страны до 42 миллионов человек без учета жителей Крыма. «Я вижу, чтобы у нас в стране хотя бы на пять-семь миллионов увеличилось население. Чтобы люди вернулись и хотели жить на Украине», — добавил бизнесмен.