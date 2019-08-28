Минпросвещения разработало рекомендации для учителей по поведению в соцсетях

Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования в преддверии нового учебного года разработали и направили в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. Документ уточняет и дополняет положения модельного кодекса профессиональной этики педагогов. Отдельными пунктами в нем отмечены соблюдение внешнего вида, соответствующего образовательному процессу, и поведение учителей в интернете.





«Педагогические работники, осознавая ответственность перед государством, обществом и гражданином, призваны воздержаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», — говорится в документе, распространенном пресс-службой министерства.





В тексте положения также рекомендуется избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации преподавателя или образовательной организации. Кроме того, педагог обязан проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность по отношению к ученикам и другим участникам образовательного процесса.





Особое внимание в документе уделено разъяснению и соблюдению участниками образовательного процесса положений Конституции, в соответствии с которыми каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, объясняют в ведомстве.





Отдельный пункт посвящен равенству прав и свобод. Педагогам рекомендовано соблюдать его независимо от пола, расы, национальности, языка, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств.





Положение Минпросвещения и профсоюза также описывает порядок проведения расследования случаев нарушения педагогом норм профессиональной этики. В документе подчеркивается, что учитель имеет право на справедливое и объективное расследование специальной комиссией, а в случае несогласия с ее выводами он может обратиться в суд.