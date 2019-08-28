Минпросвещения разработало рекомендации для учителей по поведению в соцсетях

Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования в преддверии нового учебного года разработали и направили в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. Документ уточняет и дополняет положения модельного кодекса профессиональной этики педагогов. Отдельными пунктами в нем отмечены соблюдение внешнего вида, соответствующего образовательному процессу, и поведение учителей в интернете.
«Педагогические работники, осознавая ответственность перед государством, обществом и гражданином, призваны воздержаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», — говорится в документе, распространенном пресс-службой министерства.
В тексте положения также рекомендуется избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации преподавателя или образовательной организации. Кроме того, педагог обязан проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность по отношению к ученикам и другим участникам образовательного процесса.
Особое внимание в документе уделено разъяснению и соблюдению участниками образовательного процесса положений Конституции, в соответствии с которыми каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, объясняют в ведомстве.
Отдельный пункт посвящен равенству прав и свобод. Педагогам рекомендовано соблюдать его независимо от пола, расы, национальности, языка, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств.
Положение Минпросвещения и профсоюза также описывает порядок проведения расследования случаев нарушения педагогом норм профессиональной этики. В документе подчеркивается, что учитель имеет право на справедливое и объективное расследование специальной комиссией, а в случае несогласия с ее выводами он может обратиться в суд.
В феврале учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова уволилась из барнаульской школы №13 из-за опубликованной в соцсетях фотографии в купальнике. Руководство школы посчитало снимок у проруби не соответствующим нормам поведения педагога. В поддержку преподавателя в соцсетях начался флешмоб. Педагоги и представительницы других профессий стали выставлять свои снимки в купальниках с призывом уважать право учителей на личную жизнь.
В июле в Москве прошел семинар для финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019». На лекции-консультации директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения, пресс-секретарь главы ведомства Андрей Емельянов сообщил об актуализации модельного кодекса профессиональной этики педагога, который должен стать ориентиром по активности учителей в интернете. Он также пригласил преподавателей присоединиться к работе над этим документом.