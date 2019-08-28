В США призвали переключиться с Афганистана на «агрессивную» Россию

США должны завершить войну в Афганистане и переключить внимание на борьбу с более актуальными угрозами, среди которых «агрессивная» Россия, укрепление Китая и изменение климата. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад Центра американского прогресса (CAP). По мнению экспертов, если США продолжат участие в «бессрочной» войне, они не смогут сдерживать Москву и Пекин.





«Афганистан перестал быть самой неотложной или важной проблемой национальной безопасности, стоящей перед Соединенными Штатами. Америка сталкивается с широким спектром других угроз, включая укрепление позиции Китая, агрессию со стороны России и изменение климата, которые требуют серьезного вложения ресурсов и повышенного внимания со стороны США в ближайшие годы», — приводит RT выдержку из доклада CAP.





В документе подчеркивается, что в настоящее время американский воинский контингент в Афганистане насчитывает 14 тысяч военнослужащих. Это крупнейшее развертывание армии США в мире. При этом ежегодные траты Вашингтона на исламскую республику составляют примерно 45 миллиардов долларов. При этом, подчеркивают аналитики, независимо от выбранной Белым домом стратегии, нет никаких гарантий превращения исламской республики в безопасную и демократическую страну.





Авторы доклада также указывают на последствия военного присутствия США в Афганистане. По их мнению, почти 20 лет конфликта подорвали боевую готовность американской армии. Если «бессрочная» война продолжится, военнослужащие не смогут уделять достаточно внимания «сдерживанию» Москвы и Пекина.





«Учитывая острую необходимость укрепления позиций США в Азии и Европе для сдерживания угроз со стороны России и Китая и адаптации вооруженных сил к новым угрозам, например в киберпространстве, американским военным будет непросто уделять этим угрозам должное внимание», — подчеркивается в докладе.





В CAP предлагают изменить стратегию отношений с Афганистаном. В частности, помимо немедленного начала вывода войск, аналитики рекомендуют осуществлять более «агрессивную» дипломатию, которая приведет к политическим договоренностям между Кабулом и движением «Талибан»*. Кроме того, Вашингтону советуют оказывать давление на афганские власти, спекулируя американской финансовой поддержкой.