В Новосибирске на рабочих рухнула стена — видео

В Новосибирске при реконструкции одноэтажного здания на рабочих обрушилась стена. На месте происшествия работают спасатели и спецтехника. По предварительным данным, одного человека удалось извлечь (по другим данным — двух человек), он получил множественные травмы. В результате ЧП погибли два человека. Под завалами остаются более 10 человек. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело.