В Новосибирске на рабочих рухнула стена — видео

В Новосибирске при реконструкции одноэтажного здания на рабочих обрушилась стена. На месте происшествия работают спасатели и спецтехника. По предварительным данным, одного человека удалось извлечь (по другим данным — двух человек), он получил множественные травмы. В результате ЧП погибли два человека. Под завалами остаются более 10 человек. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело.
«По оперативным данным, на месте работали 12 человек. Информация о том, попали они под завал или нет, уточняется. Под завалами остались люди, приехало три машины скорой и МЧС», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.
На место происшествия выехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Следственные органы по факту ЧП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В минздраве региона сообщили, что к месту происшествия направлены пять машин скорой помощи.
По словам источника «Интерфакса», из-под завалов спасен один рабочий: «У него множественные травмы. Однако он жив». РИА Новости со ссылкой на мэра города сообщило, что из-под завалов извлекли второго рабочего.
К ликвидации происшествия, как пишут «Вести Новосибирск», привлечены 52 человека и 19 единиц техники, из них от МЧС России —15 человек и четыре единицы техники.