Суд приговорил угонщика самолета рейса Сургут — Москва к принудительному лечению

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 28 августа приговорил угонщика самолета рейса Сургут — Москва Павла Шаповалова к принудительному лечению. Обвиняемый освобожден от уголовной ответственности и направлен в специализированное учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.
«Признать доказанным совершение Шаповаловым общественно опасного деяния по пункту «в» части 2 статьи 211 УК РФ [угон воздушного судна или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава]. Освободить Шаповалова от уголовной ответственности и назначить принудительную меру медицинского характера в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь», — цитирует «Интерфакс» выдержку из судебного приговора.
Пассажир авиарейса Сургут — Москва Павел Шаповалов 22 января потребовал развернуть самолет и направить его в Афганистан. Экипаж сумел убедить угонщика в необходимости дозаправки. В результате лайнер совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Спустя несколько часов спецназовцы взяли самолет штурмом. Шаповалов был задержан.
Позднее Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео допроса Шаповалова, который признался, что ему «не надо было лететь» в Афганистан. 23 января пассажира «Аэрофлота» арестовали на два месяца — до 22 марта, ему предъявлено обвинение в угоне самолета. Позднее срок содержания под стражей несколько раз продлевали. В январе СКР назначил Шаповалову психолого-психиатрическую экспертизу. В мае он был переведен в психиатрическую больницу Екатеринбурга. В июне экспертиза признала его невменяемым.