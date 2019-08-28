Суд приговорил угонщика самолета рейса Сургут — Москва к принудительному лечению

Пассажир авиарейса Сургут — Москва Павел Шаповалов 22 января потребовал развернуть самолет и направить его в Афганистан. Экипаж сумел убедить угонщика в необходимости дозаправки. В результате лайнер совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Спустя несколько часов спецназовцы взяли самолет штурмом. Шаповалов был задержан.





Позднее Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео допроса Шаповалова, который признался, что ему «не надо было лететь» в Афганистан. 23 января пассажира «Аэрофлота» арестовали на два месяца — до 22 марта, ему предъявлено обвинение в угоне самолета. Позднее срок содержания под стражей несколько раз продлевали. В январе СКР назначил Шаповалову психолого-психиатрическую экспертизу. В мае он был переведен в психиатрическую больницу Екатеринбурга. В июне экспертиза признала его невменяемым.