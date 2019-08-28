СМИ узнали объемы секретных расходов России

Объем засекреченных расходов российского бюджета на закупку вооружений и интеллектуальной собственности в 2017 году составил 4,85 триллиона рублей, или почти 5,3% валового внутреннего продукта (ВВП), сообщил РБК со ссылкой на собственные расчеты и данные Росстата. Более актуальных данных федеральная служба пока не приводила.





«Общие расходы российской экономики на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты — вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности — в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей, или почти 5,3% ВВП за соответствующий год», — говорится в публикации РБК.





Издание обращает внимание, что предшествующие годы засекреченные расходы России росли, но в 2016–2017 годах остановились на показателе 5,3% ВВП. Также отмечается, что в 2018 году данный показатель мог еще снизиться, поскольку Росстат сообщил об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».





РБК удалось подсчитать общий показатель засекреченных расходов, используя данные об объемах, структуре и динамике ВВП, публикуемые Росстатом по единой международной методологии СНС 2008 («Система национальных счетов 2008 года»). Для этого издание использовало остаточный принцип — разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 триллиона рублей) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование и прочее. Актуальные данные есть только за 2017 год, поскольку Федеральная служба статистики еще не опубликовала детализацию валового накопления за 2018 год.





Заместитель главы Росстата Ирина Масакова сообщила РБК, что раскрывать и публиковать такие сведения не планируется из-за их секретности. В эти данные входят расходы на системы вооружения длительного пользования (самолеты, корабли, танки), а также продукты интеллектуальной собственности (научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного программного обеспечения и баз данных).