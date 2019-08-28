Новости
Новости
St
СМИ узнали объемы секретных расходов России
Новости

СМИ узнали объемы секретных расходов России

РБК удалось подсчитать общий показатель на основе детализированных данных Росстата

РБК удалось подсчитать общий показатель на основе детализированных данных Росстата
Коллаж: © Daily Storm

Объем засекреченных расходов российского бюджета на закупку вооружений и интеллектуальной собственности в 2017 году составил 4,85 триллиона рублей, или почти 5,3% валового внутреннего продукта (ВВП), сообщил РБК со ссылкой на собственные расчеты и данные Росстата. Более актуальных данных федеральная служба пока не приводила.


«Общие расходы российской экономики на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты — вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности — в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей, или почти 5,3% ВВП за соответствующий год», — говорится в публикации РБК.


Издание обращает внимание, что предшествующие годы засекреченные расходы России росли, но в 2016–2017 годах остановились на показателе 5,3% ВВП. Также отмечается, что в 2018 году данный показатель мог еще снизиться, поскольку Росстат сообщил об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».


РБК удалось подсчитать общий показатель засекреченных расходов, используя данные об объемах, структуре и динамике ВВП, публикуемые Росстатом по единой международной методологии СНС 2008 («Система национальных счетов 2008 года»). Для этого издание использовало остаточный принцип — разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 триллиона рублей) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование и прочее. Актуальные данные есть только за 2017 год, поскольку Федеральная служба статистики еще не опубликовала детализацию валового накопления за 2018 год.


Заместитель главы Росстата Ирина Масакова сообщила РБК, что раскрывать и публиковать такие сведения не планируется из-за их секретности. В эти данные входят расходы на системы вооружения длительного пользования (самолеты, корабли, танки), а также продукты интеллектуальной собственности (научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного программного обеспечения и баз данных).


Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран рейтинга по военным расходам

Траты на военные нужды в России снижаются четвертый год подряд 29 апреля 2019

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), военный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов, что на 3,5% ниже его значения в 2017 году. Россия четвертый год подряд сокращает военные расходы. Из-за этого в рейтинге SIPRI РФ впервые с 2006 года покинула первую пятерку стран рейтинга. Первое место заняли США, потратившие в 2018 году на 4,6% больше. С расходами в объеме 649 миллиардов долларов они более чем в два раза обгоняют ближайшего преследователя — Китай, военный бюджет которого составил 250 миллиардов долларов.


В январе 2018 года президент России Владимир Путин утвердил новую государственную программу вооружения на 2018-2027 годы, на реализацию которой предусмотрено 20 триллионов рублей. Как отмечал глава Минобороны Сергей Шойгу, основной упор будет сделан на перевооружении армии. Закупать будут не только новейшие образцы техники, но и проверенные боевые машины, участвовавшие в сирийской кампании. В первую очередь это коснется Воздушно-космических войск, доля новейшего оружия в которых должна составить 74%, подчеркивал министр.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии