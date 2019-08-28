Forbes обновил десятку богатейших семей России

Деловой журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг топ-10 самых богатых семейных кланов России. На первом месте по-прежнему находится семья Гуцериевых (5,65 миллиарда долларов), на втором — Ротенберги (5,18 миллиарда долларов), на третьем — Шаймиевы (2,8 миллиарда долларов). В списке есть и новички: семьи Евтушенковых (АФК «Система», 1,94 миллиарда долларов), Линников («Мираторг», 1,6 миллиарда долларов) и Михайловых (Группа «Черкизово», 1,16 миллиарда долларов).





«В экономике России продолжается стагнация, и перспектив роста для нее не видно. Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние 10 богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на 300 миллионов долларов (достигнув 25,3 миллиарда долларов)», — сообщается в статье.





1 место (5,65 миллиарда долларов). Семья Гуцериевых возглавляет данный рейтинг пятый год подряд. Между тем Forbes отмечает, что суммарная оценка состояния немного понизилась – на 320 миллионов долларов (с 5,97 миллиарда долларов). Отмечается, что состояние сына Михаила Гуцериева (главный акционер группы «Сафмар») Саида увеличилось вдвое после того, как отец передал ему финансовую долю группы, а его дядя Саит-Салам - доли в нефтяных компаниях и сети магазинов электроники «М.Видео».





2 место (5,18 миллиарда долларов). Семья Ротенбергов возглавляла данный рейтинг в 2014 году, сумма их состояния оценивалась в 5,55 миллиарда долларов. Позднее из-за введенных против них западных санкций часть активов была передана сыну Игоря Ротенберга Аркадию и дочери Лилии.





3 место (2,8 миллиарда долларов). Общее состояние клана Шаймиевых, куда входят: Айрат Шаймиев (гендиректор «Татавтодора»), его брат Радик (один из главных акционеров ТАИФ) и сын Тимур (гендиректор компании «Гранат-Стан Групп»), внук первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, за год выросло на 320 миллионов долларов.





4 место (два миллиарда долларов). Семья Гапонцевых (Валентин и его сын Денис), которые возглавляют крупнейшего в мире производителя промышленных лазеров IPG Photonics, как отмечает Forbes, в 2018 году находились на третьем месте рейтинга, а в 2019 году уступили Шаймиевым.





5 место (1,94 миллиарда долларов). Семья Евтушенковых, как пишет Forbes, впервые попала в данный рейтинг. Источник состояния главы компании АФК «Система» Владимира Евтушенкова и его сына Феликса (член совета директоров компании) – телекоммуникации, недвижимость, агробизнес и товары для детей.





Во вторую пятерку рейтинга Forbes вошли: члены правления УК Kafijat Мегдет Рахимкулов и его сын Тимур (1,89 миллиарда долларов, шестое место), основатели АПХ «Мираторг» Александр Линник и его брат Виктор (1,6 миллиарда долларов, седьмое место). На восьмом месте - совладельцы группы РЕСО Сергей Саркисов и его брат Николай ($1,6 миллиарда долларов), девятое место - семейство Бажаевых (1,51 миллиарда долларов). Замыкают Топ-10 еще одни новички списка - клан Михайловых, возглавляющие крупнейшего в России производителя мяса — группу «Черкизово» (1,16 миллиарда долларов).





Forbes отмечает, что порог в 1,16 миллиарда долларов не смогли преодолеть три из десяти семей, ранее входившие в данный рейтинг. Это: находящиеся под арестом в СИЗО «Лефортово» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, которые за год потеряли практически все свои активы. Оценка состояний семейных кланов Шамаловых и Зубицких (группа «Кокс») не дотянули до одного миллиарда долларов.