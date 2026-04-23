ЕС ввел санкции против рэпера Тимати и директора Эрмитажа Пиотровского

Европейский союз опубликовал в официальном журнале список людей и юрлиц, попавших в 20-й пакет санкций. В него включены десятки новых имен и организаций.





В частности, ограничения введены против рэпера Тимати (Тимура Юнусова), директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, боксера Федора Чудинова, начальника войск РХБЗ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко, гендиректора концерна «Калашников» Владимира Лепина, гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева, заместителя главного редактора RT Антона Анисимова и других.





Санкции были введены против Симбирского конструкторского бюро (СКБ) — производителя FPV-дронов «Пиранья». Именно этим дроном в феврале 2024 года был уничтожен первый американский танк Abrams в зоне специальной военной операции.





Под ограничения попало и физико-техническое образование: в список включен Московский физико-технический институт (МФТИ), а также Красноярский машиностроительный завод и несколько предприятий «Лукойла», включая Сызранский нефтеперерабатывающий завод.





Также ЕС затронул экономический сектор, внеся Wildbrerries банк в санкционный список.





ЕС расширил экспортные ограничения, добавив лабораторное стекло, смазочные материалы, химикаты, резину, изделия из стали, металлообрабатывающие инструменты и промышленные тракторы (всего на сумму более 360 миллионов евро). Запрещен импорт из России сырья, металлолома, химикатов, дубленых мехов (более 570 миллионов евро).





Кроме того, Брюссель запретил операции с двумя российскими портами — Мурманска и Туапсе, а также создал основу для будущего запрета на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов. Введены ограничения и на вещание: под запрет попали зеркальные сайты СМИ, уже находящиеся под санкциями.