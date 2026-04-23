«Свои часы, а не заморские»: в Музее космонавтики передали новый комплект для экипажа МКС

В Музее космонавтики прошла торжественная церемония передачи в фонды комплекта часов для космонавтов «Экипаж», выпущенных производством «Русское время». На мероприятии, где побывал корреспондент Daily Storm, выступили известные российские космонавты.





Депутат Мосгордумы и космонавт Олег Артемьев рассказал, что когда он готовился к полету в 2022 году, началась СВО. Швейцарские часы Omega, которыми раньше пользовались космонавты, застряли на таможне — их развернули и отправили обратно. После этого «Русское время» взяло на себя штатное обеспечение экипажа часами.





Космонавт Иван Вагнер добавил, что экипаж сам вносил предложения, какие часы хотелось бы иметь в космосе, и поблагодарил компанию за то, что она слышит пожелания людей. Его коллега Антон Шкаплеров отметил важность точных часов за пределами Земли: каждые 45 минут экипаж находится то на светлой, то на темной стороне, и по иллюминатору время не определить.





До 2022 года часы для «Роскосмоса» поставляли иностранные компании, но затем поставки на МКС прекратились. Теперь «Русское время» выпускает механизмы для летчиков-космонавтов и испытателей.





Комплект «Экипаж» включает механические часы «Штурм» с автоподзаводом и хронографом для внекорабельной деятельности, а также кварцево-электронную версию с секундомером. Обе модели выполнены из сатинированного титана — «космического металла», используемого в ракетно-космической технике. Покрытие защищает от царапин и нежелательных трещин.





В создании участвовали эксперты разных специальностей — от архивистов, сохранивших старинные приборы, до инженеров, разработавших материалы, устойчивые к перепадам температур. Механизмы проходят строгий контроль качества и соответствуют самым высоким требованиям для работы в экстремальных условиях.