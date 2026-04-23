«В отличие от чиновников»: Тимати заявил, что у него нет западной недвижимости, поэтому ему «пофиг» на санкции ЕС
Также он опроверг наличие счетов
Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, отреагировал на включение в санкционный список Евросоюза. В соцсетях он написал, что ему все равно.


Исполнитель заявил, что в отличие от многих чиновников у него никогда не было банковских счетов или недвижимости в западных странах, поэтому он относится к ограничениям с полным безразличием. 


«Поэтому мне пофигу», — заявил артист.


В официальных документах ЕС, опубликованных 23 апреля, говорится, что персональные санкции введены против рэпера «за поддержку России». Помимо него, под ограничения попали еще десятки физических и юридических лиц.

