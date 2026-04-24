ФСБ пресекла покушение на руководство Роскомнадзора по заданию Украины: задержаны семь человек, завербованных через Telegram

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Покушение планировалось путем подрыва автомобиля с помощью взрывного устройства.





Оперативники задержали семерых подозреваемых. Все они были завербованы через мессенджер Telegram, отмечают в ведомстве.





Задержания прошли в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Организатором преступной группы оказался москвич 2004 года рождения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, применив огнестрельное оружие, и был нейтрализован ответными действиями силовиков.





В ходе обысков у фигурантов изъяты самодельные взрывные устройства общей массой в один килограмм, граната Ф-1, пистолет Макарова с устройством для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований, а также инструкция по вступлению в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию.





В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности за приготовление к террористическому акту.