Управляющая хостелом, где жили террористы из «Крокуса», получила три года колонии

Суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы управляющую хостелом, в котором в нарушение миграционного законодательства проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.





Отмечается, что женщина управляла небольшим апарт-отелем на первом этаже пятиэтажного дома в Москве. В хостеле некоторое время жили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов — двое из четырех террористов, устроивших 22 марта 2024 года стрельбу и пожар в концертном зале в подмосковном Красногорске.





Суд установил, что управляющая не направила в миграционные органы уведомления о прибытии иностранцев, не имевших разрешения на временное проживание в России. Из материалов дела следует, что Мирзоев и Файзов ежедневно оплачивали проживание наличными или переводом на карту, ночевали, а утром покидали номер, после чего возвращались и заселялись заново.





Сама женщина, которую правоохранители забрали для разбирательства сразу после теракта, не стала отрицать вину и заявила в суде о раскаянии. Помимо трех лет лишения свободы, ей на два года запретили заниматься деятельностью в сфере оказания гостиничных услуг.