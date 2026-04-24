В горах Бурятии лавина накрыла четверых человек

В Бурятии на горе Мунку-Сардык лавина сошла на четверых человек, сообщили в экстренных службах. Инцидент произошел на перевале «26 партийного съезда». На поиски людей выехали спасатели, личности пострадавших устанавливаются.





Это уже второе ЧП на этой горе за последние дни. Ранее, при спуске с Мунку-Сардык, погибли трое туристов из Красноярска — мужчина 1983 года рождения и две женщины 1982 и 1985 годов рождения.





В составе группы было 15 человек, они отправились на восхождение 18 апреля, планируя вернуться 22 апреля. Причиной смерти, по предварительным данным, стало переохлаждение.





По факту гибели красноярских туристов возбуждено уголовное дело. Задержаны трое организаторов похода — директор туристической компании, ее заместитель и гид-инструктор, который также находился в группе. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.