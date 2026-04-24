В Херсонской области при атаке БПЛА погиб полковник МЧС Иван Бузин и его жена

В Херсонской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата погибли сотрудник главка МЧС по региону полковник внутренней службы Иван Бузин и его супруга. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.





В ведомстве отметили, что семье погибших будет оказана материальная и психологическая помощь. Информация об обстоятельствах трагедии уточняется.





Это не первый случай, когда должностные лица региона становятся жертвами атак беспилотников. Ранее, 20 апреля, в поселке Великая Лепетиха в результате утреннего удара БПЛА тяжелые ранения получил заместитель главы округа Дмитрий Толчеев, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.





По словам главы региона, чиновник был доставлен в Геническую центральную районную больницу. Его состояние оценивалось как тяжелое.