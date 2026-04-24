НАК заявил об украинском следе в нападении на колледж в Керчи и других атаках на учебные заведения

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что трагедия в Керченском политехническом колледже в 2018 году, а также другие нападения на образовательные учреждения в России были организованы при координации украинских кураторов.





17 октября 2018 года 18-летний Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в здании колледжа и открыл стрельбу. Погибли 20 человек, 67 пострадали. Эта трагедия стала одним из крупнейших инцидентов по числу жертв в новейшей истории России.





По данным НАК, с 2018 года на территории Российской Федерации было совершено 20 нападений на школы и другие образовательные учреждения, организованных Киевом. В результате этих атак погиб 57 человек, еще 203 получили ранения. Еще 306 вооруженных нападений удалось предотвратить на стадии подготовки.





«Украинскими неонацистами широко применяются программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, склонных к восприятию радикальных взглядов и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия», — заявили в комитете.





В НАК также отметили, что в социальных сетях и мессенджерах противник ведет активную работу в закрытых группах, связанных с международными террористическими движениями, продвигает идеи массовых убийств и провоцирует подростков на вооруженные нападения.





14 апреля директор ФСБ и председатель НАК Александр Бортников сообщал о предотвращении 37 вооруженных нападений на учебные заведения с начала 2026 года.