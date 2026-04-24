Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 14,5% годовых

Банк России на заседании 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 15% до 14,5% годовых. Это восьмое последовательное уменьшение показателя с начала цикла смягчения.





Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков, которые прогнозировали именно такой шаг. Основными причинами для смягчения политики стали устойчивое замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий населения и стагнация экономической активности.





По данным Росстата, годовая инфляция по итогам марта замедлилась, а инфляционные ожидания опустились ниже 13% — до минимального уровня за последний год.





Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 28 мая 2026 года.