«Яндекс Маркет» и «Сделано в Москве»: как партнерство с IT-гигантом помогло локальным брендам и изменило зимний досуг в столице

Представителей бизнеса приглашают к участию в новом сезоне проекта «Лето в Москве» в качестве партнеров и соорганизаторов масштабных городских событий. Столица уже несколько лет предлагает предпринимателям широкие возможности для продвижения, помогая увеличивать продажи за счет притока новой аудитории и повышать лояльность клиентов. Это позволяет бизнесу находиться в центре городского трафика, использовать готовую инфраструктуру и выбирать гибкие сценарии участия.





Компания «Яндекс» зарекомендовала себя как стратегический партнер при проведении сезонных проектов «Лето в Москве» и «Зима в Москве». Маркетплейс «Яндекс Маркет» зимой стал частью магазина локальных брендов. В арт-павильоне «Фабрика подарков» на Болотной площади прошел масштабный фестиваль «Маркет маркета», в котором участвовали десятки столичных производителей одежды, декора для дома, аксессуаров и других товаров. Горожане посещали бесплатные мастер-классы: украшали варежки, делали подсвечники и учились вязать крючком. В дни празднования китайского Нового года в арт-павильоне установили тематическую фотозону с гонгом при поддержке программы лояльности «Свои плюсы» — ударив в гонг, можно было выиграть промокоды на сервисы партнера.





В течение трех зимних месяцев в «Яндекс Картах» и других сервисах экосистемы отображались площадки и мероприятия проекта «Зима в Москве».





«Сделано в Москве»





Проект по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве» бесплатно поддерживает столичных представителей малого и среднего бизнеса. Департамент предпринимательства и инновационного развития предоставляет им инструменты продвижения — от информационной поддержки на сайте и в соцсетях до участия в крупных городских мероприятиях.





Бренд-директор «Яндекс Маркета» Валерия Кирсанова назвала сотрудничество с проектом «Сделано в Москве» взаимовыгодным и плодотворным. Оно позволило маркетплейсу интегрироваться в городскую среду в центре столицы, познакомить покупателей с сервисом в офлайне и предложить им эксклюзивные товары.





Замруководителя проекта «Сделано в Москве» Дарья Шаронова отметила, что сотрудничество с «Яндекс Маркетом» помогло локальным брендам повысить узнаваемость и продажи как офлайн, так и онлайн. Взаимодействие с крупным бизнесом, по ее словам, помогает решать стратегические задачи правительства Москвы и для бизнеса, и для горожан.





Парки Москвы





Интеграция цифровых сервисов «Яндекса» проходила и в парках Москвы, подведомственных столичному Департаменту культуры. Сервис «Яндекс Книги» дополнил досуг гостей: зимой можно было посетить лесные библиотеки и погрузиться в чтение или работу среди природы. Коллекция произведений регулярно пополнялась новыми подборками.





Директор по маркетингу «Яндекс Книг» Дарья Анжело рассказала, что вместе с парками Москвы в приложении создали тематическую цифровую полку «Хруст снега и шелест страниц» с книгами о городских пространствах для отдыха. Она была доступна в лесных библиотеках в усадьбе Воронцово, парках «Ходынское поле» и 50-летия Октября.