Новости
Новости 18+
St
Нефтепродукты из реки Туапсе попали в Черное море из-за дождей и прорыва боновых заграждений
18+
Режим ЧС в городе действует с 16 апреля undefined
Новости

Нефтепродукты из реки Туапсе попали в Черное море из-за дождей и прорыва боновых заграждений

Режим ЧС в городе действует с 16 апреля

Часть нефтепродуктов, попавших в реку Туапсе после атаки дронов на морской терминал, достигла акватории Черного моря из-за проливных дождей и подъема уровня воды. Как сообщил оперштаб Краснодарского края, осадки привели к переливу загрязнений через установленные ранее боновые заграждения, после чего пятно распространилось вниз по течению, затронув прибрежную зону и морскую акваторию.


Для ликвидации последствий в русле реки организован сбор нефтепродуктов. На месте работают 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки от «Роснефтефлота», «ЭКОСПАСа», морского терминала и «Кубань-СПАС».


Режим ЧС в Туапсе ввели 16 апреля — после первого удара беспилотников по морскому терминалу, когда нефтепродукты попали в реку, а жертвами стали два человека и еще семеро пострадали. В ночь на 20 апреля ВСУ атаковали терминал повторно — начался масштабный пожар, который удалось локализовать только вечером 23 апреля.


После разлива 20 апреля в Черном море зафиксировали нефтяное пятно площадью около 10 тысяч квадратных метров, для его локализации выставили боновые заграждения. Замеры воздуха в ряде районов Туапсе показали превышение предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в два-три раза выше нормы.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#экология #краснодарский край #загрязнение #разлив #туапсе
Загрузка...
Загрузка...