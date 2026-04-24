Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «193 на 193»

Освобожденные российские военнослужащие доставлены в Белоруссию

Россия и Украина обменялись военнопленными, передав друг другу по 193 человека. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 


Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, в настоящее время находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации.


Предыдущий обмен военнопленными по формуле «500 на 500» проходил 5-6 марта, а 9 апреля Россия и Украина провели обмен телами погибших — Киев получил тысячу тел, а Москва — 41.

