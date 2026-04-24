Минюст признал иноагентами режиссеров Мамина и Теплякова, а также «Антиимперский блок народов»

Кроме того, в перечень внесены активистка Наталья Гоголева, проект «Слова вне себя» и две компании

Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов. В перечень добавлены режиссер и продюсер Юрий Тепляков, актриса и активистка Наталья Гоголева (Наталья Касимова), актер, кинорежиссер и телеведущий Юрий Мамин.  


Из некоммерческих структур в список попали проекты «Антиимперский блок народов» и «Слова вне себя». В перечень также включены коммерческие организации ООО «Яшма» и ООО «Торговые инвестиции».

Юрий Мамин, по данным Минюста, распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, участвовал в создании и распространении контента иноагентов, а также выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. 


Юрий Тепляков также распространял фейки о политике и решениях российских властей, выступал против СВО и призывал к нарушению территориальной целостности РФ, сказано в пресс-релизе. Ему также вменили распространение контента иноагентов и нежелательных организаций. 

#минюст #иноагент #иностранный агент
