Недалек тот день, когда армия РФ освободит Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил 21 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов. Военкор Александр Коц в комментарии Daily Storm предположил, что задача освобождения Славянска и Краматорска к лету не будет достигнута.





«Не думаю, что перед нашими войсками стоит задача освободить Краматорск и Славянск за это лето, потому что это нереально. Это большая агломерация, которая стоит на высотах и до которой еще надо дойти. Для того, чтобы сформировать предпосылки для освобождения, надо взламывать Добропольский узел и подходить к этой генеральной линии обороны не только с Востока, но и с Запада», — заявил эксперт.





«Если к концу года мы сформируем устойчивое окружение этих городов и начнем выгрызать городскую застройку — уже хорошо», — полагает Коц.





Он также прокомментировал слова начальника Генштаба о том, что передовые подразделения РФ находятся на удалении 12 километров от окраин Славянска и семи километров — от Краматорска. «12 и 7 — это далеко по нынешним меркам», — заметил военкор.





Ранее, 22 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия проводит перегруппировку и подтягивает резервы и этом может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению. В числе приоритетных задач — взятие Славянска и Краматорска.





По мнению военных аналитиков, наступлению армии РФ может способствовать обстановка, когда станет гуще «зеленка» и установится туманная или дождливая погода, мешающая БПЛА, но при этом удобная для пехотных и механизированных штурмов.





Украинский лидер Владимир Зеленский в апреле говорил, что вывод ВСУ из Донбасса стал бы для Киева стратегическим проигрышем. Зеленский жаловался, что США тоже давят на Украину по вопросу вывода военных из ДНР. Он также отмечал, что глава Белого дома Дональд Трамп не может быть гарантом мира, поскольку непонятно, какой будет ситуация после истечения его президентских полномочий.





В конце марта Зеленский признался, что Москва в ходе контактов с Вашингтоном дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса.





Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заметил, что Киев должен как можно скорее принять решение об отводе войск с территории Донбасса: «Это уже говорилось неоднократно. И, по идее, Зеленский должен был еще вчера принять такое решение. Взять на себя ответственность и принять это нелегкое решение».





Такое решение Зеленского по Донбассу открыло бы перспективы для прекращения военных действий, говорил и помощник президента России Юрий Ушаков.





В марте Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле говорил, что под контролем ВСУ остается 15–17% территории. Песков позднее сказал, что территориальные разногласия с Украиной заключаются в «считаных километрах». Для выхода на административные границы ДНР войскам РФ осталось занять около 17–18% территории, добавил пресс-секретарь президента.