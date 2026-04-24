Новости
Новости 18+
St
Набиуллина заявила об отсутствии признаков переохлаждения российской экономики
18+
Глава ЦБ отметила, что по данным апреля экономика возвращается к росту undefined
Новости

Набиуллина заявила об отсутствии признаков переохлаждения российской экономики

Глава ЦБ отметила, что по данным апреля экономика возвращается к росту

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что признаков переохлаждения российской экономики нет. По ее словам, согласно данным апреля, экономика возвращается к росту.


Глава ЦБ пояснила, что для переохлаждения нужны три признака: существенный рост безработицы, снижение инфляции ниже целевого уровня и сокращение доходов населения. Ничего из этого не наблюдается, подчеркнула она.


На заседании 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 15% до 14,5% годовых. Это восьмое последовательное уменьшение показателя с начала цикла смягчения.


Ранее в ЦБ отмечали, что снижение ключевой ставки помогло избежать переохлаждения экономики. Экономическая активность в начале 2026 года оказалась более сдержанной, чем ожидалось, а перегрев внутреннего спроса ослабевает быстрее февральских прогнозов.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#банк россии #экономика #набиуллина
Загрузка...
Загрузка...