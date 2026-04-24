Набиуллина заявила об отсутствии признаков переохлаждения российской экономики

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что признаков переохлаждения российской экономики нет. По ее словам, согласно данным апреля, экономика возвращается к росту.





Глава ЦБ пояснила, что для переохлаждения нужны три признака: существенный рост безработицы, снижение инфляции ниже целевого уровня и сокращение доходов населения. Ничего из этого не наблюдается, подчеркнула она.





На заседании 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 15% до 14,5% годовых. Это восьмое последовательное уменьшение показателя с начала цикла смягчения.





Ранее в ЦБ отмечали, что снижение ключевой ставки помогло избежать переохлаждения экономики. Экономическая активность в начале 2026 года оказалась более сдержанной, чем ожидалось, а перегрев внутреннего спроса ослабевает быстрее февральских прогнозов.