Япония заверила Россию, что не будет поставлять оружие Украине
Токио также пообещал ужесточить контроль за экспортом продукции двойного назначения
Россия получила по дипломатическим каналам заверения японских властей о невозможности поставки своих вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая Украину. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


По ее словам, Токио также уведомил Москву о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя экспортируемой продукции.


Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о возможных поставках Японией вооружений Украине через третьи страны. Власти Японии, чья конституция запрещает экспорт оружия в зоны конфликтов, официально опровергали эти сообщения.


В марте 2026 года Япония ввела ужесточение экспортного контроля в отношении продукции двойного назначения, предназначенной для стран, которые могут использовать ее в военных целях.


В конце марта — начале апреля 2026 года Мария Захарова уже предупреждала, что любые попытки Японии наладить поставки летального оружия Киеву будут расцениваться как враждебные действия и повлекут жесткий ответ. 


Поводом для дипломатического напряжения стало также подписание соглашения между японской компанией Terra Drone Corporation и украинским разработчиком Amazing Drones о совместном производстве беспилотников-перехватчиков, некоторые из которых уже находятся на начальной стадии оперативного развертывания в Украине. В связи с этим посол Японии в Москве был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен протест. 

#украина #япония #мария захарова #поставки оружия
