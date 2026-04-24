В Алма-Ате показали дом, где родился Владимир Жириновский — завтра ему могло бы исполниться 80 лет

В Алма-Ате (Казахстан) показали дом, в котором родился основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кадрами поделился глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. 25 апреля политику и одному из основателей ЛДПР могло бы исполниться 80 лет.





«Конечно, было бы здорово, если на фасаде здания появилась памятная табличка, говорящая, что здесь родился великий российский политик Владимир Вольфович Жириновский. Тогда намного больше людей знали бы об этом легендарном доме и могли лучше узнать о жизни политика!» — заявил Леонов.





Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР. Жириновский был бессменным лидером ЛДПР с момента основания партии в 1989 году до своей смерти.





Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни на 76-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.