Пожар на морском терминале в Туапсе потушили, пять дней с огнем боролись 300 человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил пожарных

В Туапсе на территории морского терминала полностью ликвидировали пожар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.


По словам главы региона, пять дней около 300 человек, в том числе краевые сотрудники МЧС, круглосуточно боролись с огнем. Кондратьев поблагодарил пожарных за работу.


Власти продолжают мониторить состояние морской акватории вблизи Туапсе. Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха на содержание вредных веществ. 


Губернатор попросил всех жителей и гостей города до улучшения ситуации следовать рекомендациям специалистов и соблюдать меры предосторожности.

#пожар #краснодарский край #туапсе
