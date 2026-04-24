Новости
Новости 18+
St
МИД РФ пообещал жесткий ответ на 20-й пакет санкций ЕС
18+
Захарова заявила, что ответные меры будут разработаны в соответствии с интересами России undefined
Новости

МИД РФ пообещал жесткий ответ на 20-й пакет санкций ЕС

Захарова заявила, что ответные меры будут разработаны в соответствии с интересами России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на выездном брифинге в Ижевске заявила, что Москва даст жесткий ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза. Ответные меры будут разработаны и реализованы в соответствии с интересами России, подчеркнула она.


По словам Захаровой, новый пакет санкций помимо подрыва энергобезопасности угрожает и продовольственной безопасности. Страны, которые ранее так беспокоились о доступности продовольствия и энергетики, сейчас сами делают всё для ухудшения ситуации, добавила дипломат.


23 апреля ЕС окончательно утвердил 20-й пакет санкций против России. В рамках него Совету Евросоюза дали возможность ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов.


Под запрет также попали операции с 20 российскими банками. Ограничения затронули российского исполнителя Тимати (Тимура Юнусова), директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и Московский физико-технический институт (МФТИ).

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...