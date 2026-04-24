МИД РФ пообещал жесткий ответ на 20-й пакет санкций ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на выездном брифинге в Ижевске заявила, что Москва даст жесткий ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза. Ответные меры будут разработаны и реализованы в соответствии с интересами России, подчеркнула она.





По словам Захаровой, новый пакет санкций помимо подрыва энергобезопасности угрожает и продовольственной безопасности. Страны, которые ранее так беспокоились о доступности продовольствия и энергетики, сейчас сами делают всё для ухудшения ситуации, добавила дипломат.





23 апреля ЕС окончательно утвердил 20-й пакет санкций против России. В рамках него Совету Евросоюза дали возможность ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов.





Под запрет также попали операции с 20 российскими банками. Ограничения затронули российского исполнителя Тимати (Тимура Юнусова), директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и Московский физико-технический институт (МФТИ).