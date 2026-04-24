Визовый центр Японии ужесточил проверки документов россиян, оформление виз затягивается до трех недель

Визовый центр Японии, открывшийся в Москве в феврале 2026 года, ужесточил проверку документов российских туристов, что привело к увеличению сроков оформления виз, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).





Как пояснили в ассоциации, новая административная практика заметно строже прежних, более лояльных правил посольства. Визовый центр требует полные копии финансовых и личных документов всех членов семьи, включая подтверждение родства. Если в документах найдены ошибки, быстро исправить их невозможно — требуется заново записываться на подачу через электронную очередь.





Стандартный срок обработки корректно оформленных документов составляет 5–6 рабочих дней. Однако при необходимости возврата и переоформления общий период рассмотрения может вырасти до трех недель.





При этом доля отказов, по данным туроператоров, остается прежней. Основной массив возвратов приходится на визовые анкеты, программу пребывания и фотографии.





С апреля визовый центр Японии стал массово запрашивать у индивидуальных предпринимателей выписки из ЕГРИП, а у гендиректоров и сотрудников компаний — выписки из ЕГРЮЛ или справки 2-НДФЛ с печатью налогового органа. Это делается для подтверждения реального существования бизнеса и финансовой состоятельности заявителя.





Турпоток в Японию в последние полтора года быстро растет. В 2025 году страну посетили почти 200 тысяч российских туристов, что вдвое больше, чем годом ранее. В первом квартале 2026 года их число выросло еще на 40%. В посольстве объясняли открытие визовых центров тем, что дипмиссия уже не справлялась с возросшим потоком заявителей.