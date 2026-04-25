St
Беспилотник атаковал жилой дом в центре Екатеринбурга — эвакуированы 50 человек, есть пострадавшие
У пятерых диагностировано отравление продуктами горения легкой степени, одна женщина госпитализирована
В Екатеринбурге беспилотник атаковал жилой дом в центре города, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Повреждено одно многоэтажное здание, 50 жильцов эвакуированы.


По словам главы региона, в службу скорой помощи поступило шесть обращений. Среди пострадавших нет пациентов в тяжелом состоянии, в основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована, пятеро от госпитализации отказались. Жертв нет.


Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога подтвердил факт атаки и призвал жителей Свердловской и Челябинской областей сохранять спокойствие. Эвакуированным жильцам предложено размещение в ПВР, с ними работают психологи и специалисты МЧС. В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА.


Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 14 российскими регионами и над акваториями Черного и Азовского моря, сообщило Минобороны РФ.

#паслер #екатеринбург #урал #жога #атака беспилотников
