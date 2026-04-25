Макрон заявил, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин «настроены против европейцев»

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Афинах, призвал Европу «проснуться». По его словам, сейчас президенты США и России настроены решительно против европейцев, и это уникальный момент, который нельзя недооценивать.





Как пишет Politico, Макрон заявил, что ожидает сохранения напряженности в отношениях с США и после президентства Дональда Трампа, назвав это «исторической тенденцией». Ключевое отличие второго срока республиканца, по его мнению, в том, что Европа перестала считать ситуацию временным исключением и осознала необходимость действовать сообща, проявлять сплоченность и защищать свои интересы.





Заявление прозвучало на фоне ужесточения позиции Брюсселя. 22 апреля Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций против России, который включил ограничения на морские перевозки российской нефти, санкции против крупных нефтяных компаний и научных институтов.





В Афинах Макрон также подписал соглашение о продлении пакта по безопасности с Грецией, которое включает пункт о взаимной обороне и обязательства Афин приобрести французские военные корабли на сумму не менее 3 млрд евро.