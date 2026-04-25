В Марьино открылось новое кафе «Московских сезонов» с фиксированной ценой

В столице открылось второе кафе «Точно вкусно — «Московские сезоны». Заведение начало работать в районе Марьино по адресу: улица Перерва, владение 52 — недалеко от станций метро «Братиславская» и «Марьино». Концепция с фиксированной ценой уже полюбилась жителям района Раменки, где открылось первое такое кафе.





Стоимость любого блюда или напитка составляет 350 рублей. При этом позиции подобраны на уровне популярных ресторанов. В меню вошли лучшие блюда русской, европейской, итальянской и японской кухни в современном прочтении: раздел завтраков для сытного начала дня, более 10 видов салатов, паста, пицца, блюда на огне и детское меню.





Для студентов и тех, кто работает удаленно, в дневное время в заведении предусмотрена отдельная зона для комфортного коворкинга. Рядом с кафе оборудована большая функциональная зона для досуга: летом на фестивальной площадке откроют бассейн, а зимой зальют каток.





В заведении можно провести время с семьей, встретиться большой компанией друзей, заказать ужин на вынос после рабочего дня или взять обед с собой.