Глава Минфина США заявил, что Вашингтон не будет снова продлевать лицензию на покупку нефти из России
Топливо, которое было на танкерах, в основном уже продано, пояснил Бессент undefined
США не намерены повторно продлевать генеральную лицензию, позволяющую странам покупать российскую нефть без риска попасть под американские санкции. Об этом заявил глава Минфина Скотт Бессент в интервью Associated Press.


По его словам, российская нефть, которая находилась на танкерах на момент введения лицензии, к настоящему времени в основном уже продана. В связи с этим он не видит необходимости в новом продлении.


Бессент также подчеркнул, что США не планируют выдавать аналогичное разрешение в отношении иранской нефти.


Временная лицензия была введена Минфином США весной 2026 года на фоне военной операции против Ирана. Таким образом Вашингтон пытался сдержать рост мировых цен на нефть. 


В апреле Бессент уже продлевал срок действия документа, хотя ранее заявлял, что не планирует этого делать. Позже министр пояснил, что согласился на продление по просьбе партнеров США.

#минфин сша #нефть #санкции против россии
