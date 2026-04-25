«Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России»: Путин рассказал о последнем звонке Жириновскому
Президент поделился воспоминаниями в документальном фильме к 80-летию основателя ЛДПР undefined
Президент России Владимир Путин в документальном фильме, посвященном 80-летию Владимира Жириновского, рассказал о последнем телефонном разговоре с политиком. Основатель ЛДПР находился в больнице в критическом состоянии.


«Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: «Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России», — сказал глава государства.


По словам Путина, в этом заключался характер Жириновского, его отношение к делу и к стране. «Он все мерял на то, чтобы послужить Родине», — отметил президент.


Глава государства также объяснил, почему предсказания Жириновского сбываются: по его мнению, политик глубоко разбирался в темах, которые затрагивал. Путин назвал его хорошо образованным человеком, умевшим ясно излагать свои мысли.


К 80-летию Жириновского Daily Storm собрал девять пророчеств политика.

«Даже с кладбища буду давать сигналы»: вспоминаем девять пророчеств Жириновского в день его 80-летия

Политик предсказывал дату начала СВО, кризис на Ближнем Востоке и другие масштабные события 25 апреля 2026
Dailystorm - «Даже с кладбища буду давать сигналы»: вспоминаем девять пророчеств Жириновского в день его 80-летия
