Алиев заявил о «прекрасных возможностях» совместного производства военной продукции с Украиной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о больших перспективах совместного с Украиной производства продукции военно-промышленного комплекса. Об этом он сказал в Габале на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.





По словам Алиева, стороны обменялись мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества и видят здесь очень большие возможности. Он отметил, что и в Азербайджане, и в Украине развивается ВПК, и есть прекрасные возможности для совместного производства, в том числе в промышленной сфере в целом.





Кроме того, лидеры обсудили расширение сотрудничества в энергетической сфере, взаимодействие в сельском хозяйстве и работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.





Алиев подчеркнул, что сотрудничество двух стран имеет прочную политическую основу:«Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран», — отметил глава азербайджанского государства.





Президент Украины Зеленский сообщил, что обсудил с азербайджанским коллегой возможность проведения следующего трехстороннего раунда переговоров с участием России, Украины и США в Азербайджане.





Президент Украины также сообщил о заключении шести соглашений с Азербайджаном.