Алиев заявил о «прекрасных возможностях» совместного производства военной продукции с Украиной
Он подчеркнул, что Баку и Киев во всех международных организациях будут поддерживать территориальную целостность друг друга undefined
Алиев заявил о «прекрасных возможностях» совместного производства военной продукции с Украиной

Он подчеркнул, что Баку и Киев во всех международных организациях будут поддерживать территориальную целостность друг друга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о больших перспективах совместного с Украиной производства продукции военно-промышленного комплекса. Об этом он сказал в Габале на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.


По словам Алиева, стороны обменялись мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества и видят здесь очень большие возможности. Он отметил, что и в Азербайджане, и в Украине развивается ВПК, и есть прекрасные возможности для совместного производства, в том числе в промышленной сфере в целом.


Кроме того, лидеры обсудили расширение сотрудничества в энергетической сфере, взаимодействие в сельском хозяйстве и работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.


Алиев подчеркнул, что сотрудничество двух стран имеет прочную политическую основу:«Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран», — отметил глава азербайджанского государства.


Президент Украины Зеленский сообщил, что обсудил с азербайджанским коллегой возможность проведения следующего трехстороннего раунда переговоров с участием России, Украины и США в Азербайджане.


Президент Украины также сообщил о заключении шести соглашений с Азербайджаном. 

#украина #владимир зеленский #азербайджан #ильхам алиев
