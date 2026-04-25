В Екатеринбурге 44 квартиры повреждены при атаке БПЛА на многоэтажку, эвакуирован 81 человек

В результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в центре Екатеринбурга повреждены 44 квартиры, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Эвакуирован 81 человек, для них развернули пункт временного размещения в школе.





По словам главы региона, угрозы обрушения здания нет. Жильцы, чьи квартиры не пострадали, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий. Одна семья попросила предоставить временное жилье — ее разместили в гостинице. Остальные жильцы решили вопрос с размещением самостоятельно.





За медицинской помощью обратились 9 человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка.





Ранее Паслер сообщал, что пострадавших с тяжелыми травмами нет, а шестерым обратившимся за помощью была диагностирована интоксикация легкой степени, пятеро от госпитализации отказались.