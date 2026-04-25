Три человека погибли при атаке дронов ВСУ на ЛНР, пятеро ранены

Под удар попали жилые дома в селе Солонцы, в Рубежном и Лисичанске также повреждены гражданские объекты

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Луганскую Народную Республику (ЛНР) погибли три человека, пятеро получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.


Серьезный удар пришелся по жилым домам в селе Солонцы Троицкого округа. Четыре дома разрушены полностью, погибли три человека, еще двое ранены. На месте работали спасатели МЧС, возгорание ликвидировано, продолжается разбор завалов.


В Рубежном беспилотник атаковал гражданский автомобиль — ранения получили пожилые мужчина и женщина. Повторный удар дрона пришелся по дорожной технике, ранен работник дорожной службы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.


В Лисичанске в результате ударов повреждены жилые дома. В Луганске беспилотник атаковал территорию вблизи городского автобусного парка — повреждены фасад, остекление здания и частично сам автобусный парк.

