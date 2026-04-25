В России мошенники придумали новую схему кражи денег через самозапрет на кредиты
Аферисты звонят жертве после получения СМС о взломе «Госуслуг»и пугают заявками на многомиллионные займы
В России мошенники придумали новую схему кражи денег через самозапрет на кредиты

Аферисты звонят жертве после получения СМС о взломе «Госуслуг»и пугают заявками на многомиллионные займы

Злоумышленники разработали новую схему хищения денег у россиян с использованием механизма самозапрета на кредиты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы МВД.


Жертве приходит СМС о том, что неизвестные получили незаконный доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги». В сообщении указан номер «техподдержки», по которому нужно позвонить для решения проблемы. Когда человек перезванивает, аферисты подтверждают взлом страницы и перенаправляют его к лжесотруднику Центробанка.


Псевдофинансист выясняет, какие накопления есть у жертвы, запугивает ее якобы поданными заявками на многомиллионные займы, а затем предлагает под своим руководством обновить пароль на «Госуслугах» и активировать самозапрет на получение кредитов. 


Воспользовавшись доверием человека, мошенник убеждает его временно перевести сбережения на «особые банковские счета». В панике обманутый человек выполняет все указания афериста и лишается денег.


В МВД призывают граждан не доверять звонкам с незнакомых номеров, не выполнять никаких действий по инструкциям неизвестных и немедленно прекращать разговор.

#мвд #госуслуги #интернет-мошенники
