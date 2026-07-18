Эстонские фуры больше не смогут возить грузы по России

Правительство России утвердило запрет на въезд в страну грузовых машин из Эстонии.





Документ вносит изменения в постановление от 30 сентября 2022 года № 1728, который вводит ограничения для государств, принявших в отношении россиян или российских юридических лиц санкции в сфере автомобильных перевозок грузов.





Запрет на грузоперевозки по российской территории, в том числе для стран Евросоюза ввели осенью 2022-го. При этом запрет не распространялся на зерновые продукты, рыбу, мясо, молоко, алкоголь, удобрения, контрацептивы, часы и бумагу.





Позднее правительство ограничило ввоз на территорию России и этих товаров для грузовиков из Молдавии, а теперь — и из Эстонии.