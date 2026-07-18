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Эстонские фуры больше не смогут возить грузы по России
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Эстонские фуры больше не смогут возить грузы по России

Запрет утвердило правительство как «зеркальную меру»

Денис Герасимов

Правительство России утвердило запрет на въезд в страну грузовых машин из Эстонии.


Документ вносит изменения в постановление от 30 сентября 2022 года № 1728, который вводит ограничения для государств, принявших в отношении россиян или российских юридических лиц санкции в сфере автомобильных перевозок грузов.


Запрет на грузоперевозки по российской территории, в том числе для стран Евросоюза ввели осенью 2022-го. При этом запрет не распространялся на зерновые продукты, рыбу, мясо, молоко, алкоголь, удобрения, контрацептивы, часы и бумагу.


Позднее правительство ограничило ввоз на территорию России и этих товаров для грузовиков из Молдавии, а теперь — и из Эстонии.

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#фура #эстония #грузоперевозки