Жители других регионов смогут проголосовать на выборах в Москве

Избиратели с постоянной регистрацией в других регионах, находящиеся в Москве в дни выборов, смогут проголосовать на столичных участках за депутатов Государственной Думы. Для этого необходимо заранее подать соответствующее заявление.





Жители Республики Мордовии, Республики Тыва, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей также смогут проголосовать в Москве за высших должностных лиц своих регионов.





Голосование будет проходить с помощью электронных терминалов на участках с 18 по 20 сентября.