Демократы в США выступили против нового проекта антироссийских санкций

Члены палаты представителей США Брэд Шнайдер (демократ от штата Иллинойс) и Дон Байер (демократ от штата Вирджиния) официально опротестовали законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Соответствующее совместное заявление опубликовано на официальном сайте Байера.





По мнению конгрессменов, предложенный документ служит лишь предлогом для предоставления президенту Дональду Трампу права единолично вводить масштабные пошлины в обход американского парламента.





«К сожалению, закон о санкциях против России — это не что иное, как попытка обойти закон и дать зеленый свет тарифам до 100% в отношении наших основных торговых партнеров», — подчеркнули законодатели.





Они отметили, что инициатива тайно ограничивает возможности Конгресса остановить эскалацию глобальной торговой войны со стороны Белого дома, и заявили, что американские граждане больше не могут позволить себе «незаконные, повышающие издержки пошлины».





Шнайдер и Байер призвали коллег заблокировать проект, обвинив Трампа в стремлении повысить цены для американских семей и разрушить отношения с союзниками.





Обновленную версию масштабного пакета санкций ранее представил другой сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Документ предусматривает обязательные ограничения против президента РФ Владимира Путина, высшего российского руководства, бизнеса, а также пошлины до 100% для крупнейших покупателей энергоресурсов из России.





14 июля Дональд Трамп объявил, что данный закон может быть принят в ближайшее время, а Белый дом готов полностью поддержать инициативу, авторами которой изначально выступили сенаторы Линдси Грэм, Джинн Шахин и Роджер Уикер.