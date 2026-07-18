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ФСБ задержала в Крыму двух гражданок России, их подозревают в государственной измене
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ФСБ задержала в Крыму двух гражданок России, их подозревают в государственной измене

Одна из фигуранток причастна к созданию схрона для ликвидации офицера Черноморского флота, а вторая спонсировала ВСУ

Daily Storm
Одна из фигуранток причастна к созданию схрона для ликвидации офицера Черноморского флота, а вторая спонсировала ВСУ

Две гражданки России задержаны в Крыму по подозрению в совершении государственной измены. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает «Интерфакс». Следственный отдел УФСБ по региону возбудил в отношении них уголовные дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), обе подозреваемые арестованы. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.


По данным следствия, первая задержанная — жительница Ялты 1967 года рождения — инициативно связалась с СБУ через мессенджер WhatsApp. По указанию куратора она оборудовала на полуострове тайник с компонентами самодельного взрывного устройства и передала его координаты украинской стороне. 


Компоненты СВУ были использованы украинскими спецслужбами для организации теракта в Севастополе. В сентябре 2024 года в Гагаринском районе города путем прикрепления бомбы к днищу машины был взорван автомобиль капитана 1 ранга Черноморского флота Валерия Транковского. В результате полученных ранений офицер погиб.


Вторую фигурантку, 34-летнюю женщину, уличили в отправке денег со своего счета в украинском банке на нужды ВСУ, а также в сборе данных о военном аэродроме и объектах ТЭК Крыма для передачи родственнику из Госпогранслужбы Украины.

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#госизмена #задержание #фсб