На Ставрополье порядка 80 человек отравились на базе отдыха

Около 80 человек пострадали от отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.





Посетители гостиничного комплекса, расположенного на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого, начали массово обращаться в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции.





По данным ведомства, среди пострадавших числится 21 несовершеннолетний. Отдыхающие поступают в больницы Ставрополья и соседних республик, при этом шести взрослым потребовалась обязательная госпитализация.





Детей среди госпитализированных пациентов нет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.





Предварительной причиной ЧП специалисты называют возбудитель сальмонеллеза, который обнаружили в готовых продуктах, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха. Следователи СКР совместно с экспертами Роспотребнадзора осмотрели пищеблок и изъяли необходимые образцы для проведения лабораторных экспертиз, которые помогут установить точный источник заражения.