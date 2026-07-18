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На Ставрополье порядка 80 человек отравились на базе отдыха
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На Ставрополье порядка 80 человек отравились на базе отдыха

Работа гостиничного комплекса на водохранилище Волчьи Ворота приостановлена

Денис Герасимов
Работа гостиничного комплекса на водохранилище Волчьи Ворота приостановлена

Около 80 человек пострадали от отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.


Посетители гостиничного комплекса, расположенного на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого, начали массово обращаться в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции.


По данным ведомства, среди пострадавших числится 21 несовершеннолетний. Отдыхающие поступают в больницы Ставрополья и соседних республик, при этом шести взрослым потребовалась обязательная госпитализация.


Детей среди госпитализированных пациентов нет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.


Предварительной причиной ЧП специалисты называют возбудитель сальмонеллеза, который обнаружили в готовых продуктах, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха. Следователи СКР совместно с экспертами Роспотребнадзора осмотрели пищеблок и изъяли необходимые образцы для проведения лабораторных экспертиз, которые помогут установить точный источник заражения.

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#госпитализация #отравление #ставрополье #роспотребнадзор