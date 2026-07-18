Wildberries выплатит по два миллиона рублей семьям погибших сотрудников и компенсирует продавцам утраченный товар

Семьи сотрудников Wildberries, погибших в результате ночных атак на логистические комплексы, получат от компании компенсации в размере 2 миллионов рублей. Параллельно маркетплейс взял на себя обязательства по возмещению убытков предпринимателям. Об этом заявила владелица компании Татьяна Ким.





«Всех наших партнеров волнует вопрос компенсаций за товар, который хранился на наших объектах. Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки», — подчеркнула Ким.





Она также добавила, что пострадавшие сотрудники, которые сейчас находятся в медицинских учреждениях в тяжелом состоянии, получат от компании выплаты в размере миллиона рублей. Всем остальным раненым будет оказана вся необходимая медицинская и финансовая помощь.





В ночь на 18 июля два крупных распределительных центра Wildberries подверглись атакам беспилотников. В результате прямого попадания БПЛА в складской комплекс в Котовске (Тамбовская область) погибли семь сотрудников ночной смены, а еще 25 человек получили ранения.





В Электростали (Московская область) из-за падения обломков сбитого дрона на территорию логоцентра пострадали 24 человека, один из которых позже скончался в больнице от полученных травм. Всего в Подмосковье за ночь ПВО уничтожила 48 беспилотников, а общая цифра пострадавших в регионе в ходе налета выросла до 37 человек.