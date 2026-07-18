ТАСС: Суд в Москве арестовал основателя ЧВК «Паладин» Георгия Закревского по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Георгия Закревского, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.





Мужчине вменяется публичное оправдание или пропаганда терроризма с использованием интернета. Других деталей уголовного дела собеседник агентства не раскрыл.





В судебной картотеке также зафиксирован факт рассмотрения данного ходатайства следствия. По инкриминируемой статье Закревскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.





Георгий Закревский называл себя основателем частной военной компании (ЧВК) «Паладин». Ранее в своих публичных заявлениях он утверждал, что организация ведет свою деятельность с конца 2010-х годов. По словам Закревского, ЧВК занимается охраной различных объектов за пределами России, а в структуре компании задействовано более 250 человек.