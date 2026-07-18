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Wildberries временно убрала из продажи товары, хранившиеся на атакованных ВСУ складах
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Wildberries временно убрала из продажи товары, хранившиеся на атакованных ВСУ складах

Татьяна Ким пообещала «вернуться с информацией о них в ближайшее время»

Денис Герасимов

Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания временно убрала из продажи товары, хранившиеся на атакованных ВСУ складах. Она подчеркнула, что для продавцов доступно перенаправление товаров на свободные логистические пункты.


В Электростали сотрудники МЧС продолжают тушить оставшиеся очаги возгорания, в Котовске пожар полностью ликвидирован.


Ранее в пабликах написали, что Wildberries якобы не будет выплачивать продавцам компенсации за товары, поврежденные в результате атак беспилотников. Это объясняется тем, что 7 июля компания обновила договор с продавцами: теперь маркетплейс не выплачивает компенсации за товары, ставшие негодными из-за обстрелов, взрывов или падения беспилотников на склады. В WB, заметили в соцсетях, признали такие атаки «форс-мажором».


Daily Storm отправил запрос представителям маркетплейса. Пока официального комментария по этому поводу не последовало.

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#wildberries #татьяна ким #атака беспилотников