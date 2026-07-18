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Москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах в Госдуму через mos.ru
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Москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах в Госдуму через mos.ru

Дистанционное голосование продлится с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября

Daily Storm
Дистанционное голосование продлится с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября

Совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице смогут проголосовать за депутатов Государственной Думы онлайн на mos.ru или на избирательных участках. Онлайн-голосование продлится с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.


Для участия в дистанционном электронном голосовании потребуется полная учетная запись на портале mos.ru и устройство с доступом в интернет — телефон, планшет или компьютер. На специальном сервисе можно проверить, есть ли у пользователя возможность проголосовать онлайн.


Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 в каждый из трех дней. Голосовать с помощью терминалов можно будет на любом участке — достаточно прийти с паспортом.


Избирателям из района Щукино также предложат выбрать муниципальных депутатов.

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#москва #выборы #mos.ru