Москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах в Госдуму через mos.ru

Совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице смогут проголосовать за депутатов Государственной Думы онлайн на mos.ru или на избирательных участках. Онлайн-голосование продлится с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.





Для участия в дистанционном электронном голосовании потребуется полная учетная запись на портале mos.ru и устройство с доступом в интернет — телефон, планшет или компьютер. На специальном сервисе можно проверить, есть ли у пользователя возможность проголосовать онлайн.





Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 в каждый из трех дней. Голосовать с помощью терминалов можно будет на любом участке — достаточно прийти с паспортом.





Избирателям из района Щукино также предложат выбрать муниципальных депутатов.