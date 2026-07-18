Один из пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье скончался в больнице

Один из пациентов, госпитализированных после ночной атаки беспилотников в Электростали, скончался от полученных травм. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибшего.





Глава региона также привел уточненные данные по пострадавшим: на данный момент их число выросло до 37 человек. Медики оценивают состояние 8 раненых как тяжелое, еще 23 человека находятся в состоянии средней степени тяжести, а 5 человек — в удовлетворительном. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.





Кроме того, губернатор сообщил о новых последствиях налета. В Электростали после уничтожения беспилотника его обломки упали на здание детского сада, расположенного на улице Западной. В результате падения возник пожар на площади 100 квадратных метров, который к настоящему моменту полностью ликвидирован. Пострадавших среди детей и сотрудников дошкольного учреждения нет. Экстренные и оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.





Ранее глава Электростали Филипп Ефанов заявил Daily Storm, что пострадавшие находятся в больнице.





«Вся информация размещается в официальных источниках. И все пострадавшие, соответственно, находятся сейчас в больнице и им оказывается вся необходимая помощь», — отметил Ефанов.





В ночь на 18 июля Московская область подверглась массированной атаке БПЛА, в ходе которой силы ПВО сбили 48 беспилотников. Ранее сообщалось, что в Ногинске в результате падения дрона загорелась нефтебаза, из-за чего властям пришлось эвакуировать местный роддом и жителей многоквартирного дома.





Основная часть пострадавших в Подмосковье получила ранения при падении беспилотника на территории логистического комплекса Wildberries в Электростали. Параллельно еще одной атаке подвергся склад компании в Тамбовской области, где погибли семь человек.